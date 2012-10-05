Красноярская ТЭЦ-2 запускает котлоагрегат

На Красноярской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании 1 июня идет плановая растопка котлоагрегата № 5.

Во время работ по запуску теплофикационного оборудования, с 11 часов, в Свердловском районе Красноярска возможно повышение уровня шума.

Растопка котлов — необходимая технологическая операция в процессе снабжения потребителей горячей водой.

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Для минимизации уровня шума, который возникает при технологических процессах, на Красноярской ТЭЦ-2 продолжается монтаж системы шумогашения.

Установка систем шумопоглощения началась в 2016 году. За прошлый год специальными устройствами оснащены котлы № 1, 3 и 6. Монтаж шумогасительных установок в настоящее время идет на котлах № 2, 4 и 5.