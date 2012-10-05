Студент-медик снял деньги и пропал в Красноярске

В Красноярске при странных обстоятельствах пропал 23-летний студент медицинского университета Магомед-Башир Барахоев. По данным волонтеров общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск», молодой человек исчез еще 10 мая.

Сообщается, что студент жил в красноярском общежитии по улице Краснодарской. 10 мая он снял деньги с банковского счета и с тех пор его местонахождение неизвестно. О какой сумме идет речь, не уточняется. С часу ночи 11 мая телефон парня стал недоступен.

Особые приметы у разыскиваемого отсутствуют, при среднем телосложении его его рост — 165 см, волосы — черные и короткие, глаза — карие. С собой у пропавшего был портфель и iPhone.

Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, призывают звонить в полицию по телефону 8(391)224-25-07 или волонтерам по номеру 8-950-99-66-066.

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