СУЭК поддержит экологическую смену в детском центре «Артек»

Двое школьников из шахтерских городов Красноярского края будут представлять регион во время тематической смены «Заповедная страна» в международном детском центре «Артек». Смена будет посвящена Году экологии и особо охраняемых природных территорий России и пройдет при поддержке Сибирской угольной энергетической компании.

Экологическая смена в самом известном лагере страны объединит более 400 детей. Ее задачи — вовлечь подрастающее поколение в природоохранную деятельность, познакомить с новыми профессиями в сфере экологии, заложить у детей основы экологической культуры, которыми по возвращении домой они смогут поделиться со своими сверстниками. Большое внимание будет уделено и знакомству с заповедными территориями России как частью ее богатейшего природного и культурного наследия.

В программе смены запланированы многочисленные экологические уроки, мастер-классы, квесты, экомарафоны, спортивные и интеллектуальные турниры, во время которых дети в наиболее эффективной интерактивной форме смогут приобрести новые знания и навыки, например, по бережному использованию ресурсов в быту и в школе, ландшафтному дизайну и экологической журналистике. Важными событиями также станут Фестиваль экологического кино и праздничный концерт, посвященный Году экологии, с участием победителей творческого конкурса «Артека» «Древо жизни».

Кроме познавательных и образовательных мероприятий, юных «артековцев» ожидает и множество интересных знакомств: гостями смены «Заповедная страна» станут министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, известная телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксана Федорова, главный редактор телеканала «Живая планета» и телеведущая Мария Моргун.

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Экологическое воспитание молодежи — одна из важных составляющих социальной программы СУЭК. Благоустройство и озеленение станет ключевым направлением работы трудовых отрядов компании — они приступят к работе уже сегодня, 1 июня. Тем из трудотрядовцев, кто в течение всего года работал над экологическими проектами, — такая форма вовлечения ребят в природоохранную деятельность совместными усилиями молодежного центра и угольщиков практиковалась в Бородино — СУЭК поможет в их реализации.

Масштабным проектом, реализованным СУЭК в Год экологии и особо охраняемых природных территорий, стала и организация в Красноярске фотовыставки из лучших работ федерального культурно-просветительского фестиваля «Первозданная Россия». Она работает в Гранд-холле «Сибирь» до середины июня, после чего будет демонтирована и отправится в шахтерские города края — Бородино, Назарово и Шарыпово.