Полсотни велосипедистов поймали на опасных нарушениях в Красноярске

Красноярские дорожные инспекторы выявили более 50 нарушений ПДД детьми-велосипедистами, сообщили в пресс-службе городского полка ДПС. Все случаи произошли в столице края за один месяц — май. При этом мальчики нарушали правила чаще девочек.

Большинство из них попались на езде по пешеходному переходу на велосипеде, тогда как правила безопасности требуют спешиться и перегнать велик через дорогу. Также распространенным и очень опасным нарушением является выезд на дороги общего пользования ребят, не достигших 14 лет.

«При выявлении нарушения ПДД ребенком до 16 лет инспектор ДПС составляет рапорт, после чего вызывает на место родителей, либо доставляет несовершеннолетнего в отдел полиции. Только за май в Красноярске уже двое детей, катаясь на велосипедах, стали участниками дорожно-транспортных происшествий и получили травмы. Полицейские настоятельно рекомендуют родителям проконтролировать знание и исполнение ПДД для велосипедистов своими детьми. Также стражи порядка напоминают юным участникам дорожного движения, что на проезжей части запрещено передвижение на самокатах, роликах и гироскутерах», — призвали в полиции.