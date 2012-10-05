Красноярец и три киллера осуждены за убийство ради дома

Красноярский краевой суд огласил приговор по уголовному делу об убийстве по найму из-за частного дома, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. 20-летний организатор преступления получил 16 лет лишения свободы, а трое его ровесников-соучастников, которых признали заслуживающими снисхождения, — 11,5 года, 11 и 10 лет.

Напомним, преступление было совершено в марте 2016 года в селе Шалинское Манского района. Молодые парни убили 45-летнего мужчину, который занял частный дом, оставшийся после смерти сожительницы. Как оказалось, у жилища имелся владелец. Еще в 2015 году этот дом вместе с машиной 20-летнему красноярцу подарила его мать — он унаследовала имущество после смерти сестры. Однако ее сожитель называл себя хозяином дома и отказался добровольно освобождать его, ссылаясь на то, что сделал там ремонт. Он требовал компенсировать затраты в 300 тыс. рублей и оставить ему машину.

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Но законный собственник недвижимости, 20-летний парень, решил пойти криминальным путем. Он предложил троим приятелям из Красноярска убить мужчину, пообещав им вознаграждение: два автомобиля и участие в совместном прибыльном бизнесе. Нанятые убийцы под видом рабочих по ремонту квартир приехали в дом к мужчине и предложили переклеить обои, но напали на него и зарезали. Тело они спрятали в лесу.

На суде организатор убийства вину не признал, в отличие от своих приятелей. Добавим, когда осужденные освободятся из колонии, еще год они будут ограничены в свободе. Приговор пока не вступил в силу.