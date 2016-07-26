Tele2 снижает цены на смартфоны и устройства

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 объявляет о снижении стоимости популярных фирменных смартфонов Tele2 Midi и Tele2 Maxi, а также брендированных модемов и роутеров. Приобрести гаджеты по новым ценам уже можно в салонах связи и в интернет-магазине оператора на tele2.ru.

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Функциональный смартфон Tele2 Midi на базе операционной системы Android 6.0 и четырехъядерным процессором MediaTek теперь можно приобрести за 2790 рублей. Устройство с диагональю экрана в 4,5″ обладает эргономичным дизайном и имеет слот под две SIM-карты. Объем встроенной памяти смартфона составляет 4 Гб. Его можно расширить до 32 Гб с помощью карт памяти стандарта MicroSD.

Tele2 Midi LTE, который поддерживает высокоскоростную передачу данных во всех используемых Tele2 диапазонах, обойдется в 3990 рублей вместо 4490 рублей. 4G-смартфон отличают увеличенный до 16 Гб объем встроенной памяти и поддержка технологии Dual Carrier, которая повышает скорость загрузки данных в сетях 3G.

Смартфоны с экранами 5″ — Tele2 Maxi и Tele2 Maxi LTE — теперь стоят 3990 рублей и 4490 рублей соответственно. Оба смартфона работают под управлением операционной системы Android 6.0, оснащены процессорами MediaTek с тактовой частотой 1,3 ГГц и более емкими аккумуляторами. Две камеры (5 МП — основная, 0,3 МП — фронтальная) позволяют делать качественные фотографии и совершать видеозвонки. Устройства имеют слоты для двух SIM-карт.

Также клиентам доступны модемы и роутеры по сниженным ценам — стоимость 3G-модема составляет 999 рублей, 3G-роутера — 1899 рублей. Приобрести смартфоны и устройства Tele2 можно в фирменных салонах связи или в интернет-магазине оператора.

«В нашей фирменной рознице достаточно быстро растут продажи брендированных гаджетов. Высокий спрос позволил нам увеличить объемы производства смартфонов и пересмотреть розничную стоимость ряда устройств, снизив её в среднем на 10%. За прошлый год мы заметно увеличили долю смартфонов в нашей сети: фактически, каждый второй наш клиент уже использует SIM-карту Tele2 в современном умном устройстве. Уверен, эта доля продолжит расти, в том числе — за счет наших брендированных устройств», — отметил Алексей Ядрышников, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2.

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