Пациента подозревают в убийстве санитара психоневрологического интерната

В Нижнеингашском районе Красноярского края убили сотрудника психоневрологического интерната, сообщили в ГСУ СК региона. Еще один человек получил ранения и сейчас находится в больнице.
Рано утром 2 июня в комнате персонала Тинского психоневрологического интерната было обнаружено тело 44-летнего санитара с признаками насильственной смерти. А в соседней комнате находился пациент с ножевым ранением.
Прибывшие на место следователи установили предварительные обстоятельства случившегося и возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
«По подозрению в совершении преступления задержан 46-летний пациент интерната. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изъято видео с камер наблюдения, установленных в помещении, где произошло убийство. Расследование уголовного дела продолжается», — пояснили в управлении.
- Стрелявшего в полицейского психбольного в Красноярском крае вновь отправят на лечение
- Странный мужчина забежал в школу и посреди урока вломился в класс
- Красноярский режиссер покажет фильм об освобождении из психоневрологического интерната
- Красноярский край признан одним из самых «безумных» регионов России