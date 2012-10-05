Пациента подозревают в убийстве санитара психоневрологического интерната

В Нижнеингашском районе Красноярского края убили сотрудника психоневрологического интерната, сообщили в ГСУ СК региона. Еще один человек получил ранения и сейчас находится в больнице.

Рано утром 2 июня в комнате персонала Тинского психоневрологического интерната было обнаружено тело 44-летнего санитара с признаками насильственной смерти. А в соседней комнате находился пациент с ножевым ранением.

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Прибывшие на место следователи установили предварительные обстоятельства случившегося и возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

«По подозрению в совершении преступления задержан 46-летний пациент интерната. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изъято видео с камер наблюдения, установленных в помещении, где произошло убийство. Расследование уголовного дела продолжается», — пояснили в управлении.