Красноярский режиссер покажет фильм об освобождении из психоневрологического интерната

В Красноярске состоится премьерный показ фильма «Краткая инструкция по освобождению» и творческая встреча с красноярским режиссером Александром Кузнецовым.

«Краткая инструкция по освобождению» — третий документальный фильм Александра Кузнецова, логически продолжающий первый («Территория любви») и рассказывающий о жизни Тинского психоневрологического интерната (Красноярский край).

Фильм показывает судьбу двух девушек, которые проходят множество медицинских комиссий и судебных процессов, пытаясь покинуть интернат и стать полноценными членами общества. В течение шести лет режиссер фиксирует этот долгий и трудный путь. Съемки проходили при поддержке Министерства социальной политики Красноярского края

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Фильм завоевал Гран-при международного фестиваля документального кино «Артдокфест» (Москва, Россия, 2016 год), был награждён на международных фестивалях в Швейцарии, Франции, США, Австрии, Аргентине, вошел в лонглист Европейской киноакадемии EFA в номинации «Лучший документальный фильм 2016 года».

Александр Кузнецов — режиссер, оператор документальных фильмов, фотожурналист.

Показ состоится сегодня, 26 апреля, в 19:00 в большом зале кинотеатра «Эпицентр» (пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 173 Б). Вход свободный.