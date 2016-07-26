Юные красноярцы поздравили известного мецената с днем рождения

Воспитанники дома-лицея поздравили известного мецената и Почетного гражданина Красноярска и края Хазрета Совмена с днем рождения. Дети приготовили для благотворителя подарки, трехъярусный торт и праздничный концерт, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Трехъярусный торт, украшения из воздушных шаров, огромная открытка-коллаж... Девчонки и мальчишки волнуются, от нетерпения подпрыгивают, теребят платьица. Ребята повзрослее тихонько переговариваются, поправляют прически. И вот — все готово. В холле со стеклянным куполом особенно громко слышны аплодисменты и радостные крики: „Здравствуй-те“. Именинник Хазрет Меджидович заходит не с важным видом, а забегает в холл: „Здравствуйте, мои дорогие!“», — так рассказали о встрече в мэрии.

После дружественного приветствия учащиеся показали известному меценату праздничную открытку с совместными фотографиями. «Для вас мы приготовили открытку. Это наши с вами фотографии, помните? — спросил учащийся лицея Коля. — А вот здесь мы с вами во Франции, в Париже».

Затем начался праздничный концерт. Почетного гостя поздравил с юбилеем его друг, заслуженный геолог России Александр Еханин.

«В подарок — ковер ручной работы, на котором изображен сам Совмен и его добрые дела», — подчеркнули в мэрии.

Материалы по теме Почетные граждане Красноярского края Лучшие из лучших — кто они?

Слова благодарности и поздравления высказал и присутствующий на празднике мэр Эдхам Акбулатов: «Спасибо вам за любовь к Красноярску, за безмерную поддержку, милосердие и доброту! За тот бесценный вклад в развитие красноярских детей, в будущее Красноярска».

Затем начался концерт, посвященный юбилею Совмена. Ребята приготовили театрализованное представление: историю, главным героем которой стал юбиляр. Мецената тронули слова поздравлений выпускников, отметили в пресс-службе.

«Вы — удивительный человек, пример, и я никогда Вас не подведу. Я очень хочу встретиться с Вами, сейчас заканчиваю горный институт и общение с Вами мне бы помогло определиться в дальнейшем жизненном пути», — написал в своем поздравлении выпускник Василий.

«В лицее я живу 7 лет. Могу сказать, что я самый счастливый человек. А вы, Хазрет Меджидович, в моей жизни — самый главный, человечный человек!» — поздравила выпускница лицея Татьяна.

Отметим, что 1 июня дом-лицей отмечал сразу три праздника: Международный день защиты детей, 14-й день рождения лицея и юбилей наставника.

Добавим, на средства мецената Хазрета Совмена в Красноярске построили сам дом-лицей, современный детский сад в микрорайоне «Покровский», Храм Рождества Христова, реконструировали часовню на Караульной горе, возродили парк имени 1 Мая, возвели Мемориальный комплекс в честь 70-летия Победы, обустроили парк имени 400-летия Красноярска. Это, отмечают в мэрии, лишь малая часть проектов, которые были реализованы при поддержке благотворителя.