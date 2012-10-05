Newslab.ru стал лауреатом конкурса финансовой журналистики

Интернет-газета Newslab.ru стала лауреатом конкурса финансовой журналистики «Рублевая зона-2017». Журналист Наталья Повольнова, автор материала «Что будет с пенсиями в 2017 году?», заняла второе место в номинации «Лучший автор региональной публикации в интернет-СМИ».

Региональный конкурс финансовой журналистики «Рублёвая зона» проводится с 2014 года дважды в год в разных городах России в партнерстве с Союзом журналистов страны, при поддержке ГК TeleTrade. Жюри выбирает лучшие материалы, освещающие деятельность финансовых рынков России.

Торжественная церемония награждения победителей весенней сессии конкурса «Рублевая зона», для участия в которой было заявлено 380 журналистских работ из 43 регионов России, состоялась в Воронеже. Победителями и лауреатами конкурса стали журналисты электронных и печатных СМИ, ТВ и радио в рамках восьми основных и одной специальной номинации.

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Также в рамках конкурса прошла традиционная учебная секция.

Перед участниками выступили ведущие российские финансовые эксперты — финансовый омбудсмен РФ Павел Медведев, представители Банка России, общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, Ассоциации российских банков.