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Выехавшая на красный Lada Priora протаранила иномарку
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Выехавшая на красный Lada Priora протаранила иномарку

2 июня 15:42
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Авария с пострадавшим произошла в Красноярске на перекрестке пр. Комсомольский и ул. 9 мая, сообщили 2 июня очевидцы происшествия.

Момент столкновения Lada Priora и Toyota Fielder попал на камеры наблюдения — отечественный автомобиль выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, а водитель иномарки не заметил его из-за начавшей разворот машины в соседней полосе.

авария на перекрестке 9 Мая - Комсомольский

Видео: из vk.com/kraschp проекта http://axioma.tv

На записи видно, что сразу после столкновения из Toyota вышли два человека, один из которых сел на газоне. «Из „Приоры“ после ДТП вышло 4 пьяных молодых человека. Водитель сел рядом с машиной и пьёт пиво», — добавили очевидцы происшествия.

«Лада Приора» вряд ли сама сможет покинуть место аварии из-за поврежденных колес
Источник: vk.com/kraschp
Toyota Fielder получила серьезные повреждения
Источник: vk.com/kraschp
Водитель иномарки получил травмы
Источник: vk.com/kraschp
От удара в Toyota сработали подушки безопасности
Источник: vk.com/kraschp

В пресс-службе ГИБДД факт самого происшествия подтвердили. Но был виновник происшествия пьян пока не сообщается — инспекторы еще работают на месте ДТП.

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