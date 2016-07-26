Выехавшая на красный Lada Priora протаранила иномарку

Авария с пострадавшим произошла в Красноярске на перекрестке пр. Комсомольский и ул. 9 мая, сообщили 2 июня очевидцы происшествия.

Момент столкновения Lada Priora и Toyota Fielder попал на камеры наблюдения — отечественный автомобиль выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, а водитель иномарки не заметил его из-за начавшей разворот машины в соседней полосе.

На записи видно, что сразу после столкновения из Toyota вышли два человека, один из которых сел на газоне. «Из „Приоры“ после ДТП вышло 4 пьяных молодых человека. Водитель сел рядом с машиной и пьёт пиво», — добавили очевидцы происшествия.

В пресс-службе ГИБДД факт самого происшествия подтвердили. Но был виновник происшествия пьян пока не сообщается — инспекторы еще работают на месте ДТП.