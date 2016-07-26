В Красноярске больше не осталось дешевого бензина

Последняя из крупных сетей АЗС присоединилась к повышению цен на бензин в Красноярске — на заправках «Газпромнефти» на 50 копеек подорожал популярный АИ-92.

Если в конце мая литр АИ-92 там стоил 34,85 рублей, то сегодня на информационных табло заправок можно увидеть новые цены — 35,35 рублей. АИ-95 там по-прежнему стоит 38 рублей.

Напомним, вторая волна подорожания автомобильного топлива началась в минувшие выходные — как и в прошлый раз, в первую очередь цены подскочили на АЗС «25 часов». На заправках этой сети АИ-92 продают по самой высокой цене в городе — за 35,90 рублей. А затем к повышению присоединились еще две крупные сети АЗС: «Красноярскнефтепродукт» и «Магнат-РД» — они увеличили цены на 50–70 копеек.