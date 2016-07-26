Жители пригорода Красноярска остались без автобусов (видео)

С 1 июня сотни сельских жителей Емельяновского района остались без общественного транспорта — в первый день лета автобусы не вышли на маршруты. Но это не было забастовкой или другой акцией протеста со стороны маршрутчиков. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе министерства транспорта Красноярского края, в случившемся виноваты чиновники.

Со слов местных жителей, с 1 июня 9 маршрутов не выехали на линию, из-за чего они не смогли оперативно добраться до работы и сделать другие дела, например, в Красноярске. В настоящее время у сельских жителей остался только один рейс — от Таскино до Красноярска. Как оказалось, у перевозчика, который обслуживает эти маршруты, закончился договор, о чем он заранее уведомил емельяновские власти. Но районная администрация почему-то не позаботилась о заключении другого договора и не занялась поисками нового перевозчика.

Сейчас ситуация находится под контролем краевого Минтранса. Но точной даты возобновления автобусного сообщения пока не называется.