Пожарные реанимировали надышавшуюся дымом собаку (видео)

В Зеленогорске пожарные спасли из заполненной дымом квартиры собак и кота, рассказали 2 июня в телекомпании «Твин».

Пожар, по данным журналистов, произошел вчера на ул. Строителей — в отсутствие хозяев загорелась квартира на 5 этаже. Пожарные проникли в помещение по автолестнице и быстро потушили пожар, начавшийся на кухне, предположительно, из-за неисправного электроприбора.

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В задымленной квартире огнеборцы обнаружили двух перепуганных собак и кота. Животные надышались ядовитыми продуктами горения, поэтому спасти кота не удалось, но собак пожарные реанимировали. На кадрах оперативной съемки видно, что собака, похожая на американского стаффордширского терьера, лежит на газоне, а люди в форме пожарной охраны и скорой помощи поливают ее водой и пытаются делать непрямой массаж сердца.

Известно, что позднее животных передали ветеринарам.