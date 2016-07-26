Водитель «Лексуса» отсудил четверть миллиона за разбитое дно машины

Красноярский водитель, повредивший дорогой автомобиль при наезде на плохо закрепленную крышку люка, отсудил 245 тыс. рублей материального ущерба.

Инцидент произошел возле дома № 261 по ул. Семафорная — водитель автомобиля Lexus LS 460, двигаясь в плотном потоке, наехал передним колесом на плохо закрытую крышку люка пожарного гидранта. Противоположный край крышки поднялся и повредил дно машины. Крышка оказалась не чугунной, а самодельной — из листового железа. Изнутри на ней были наварены куски арматуры для крепления в разных плоскостях, поэтому она не плотно прилегала к монтажному ободу колодца.

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Суд установил, что спорный участок дороги находится в муниципальной собственности Красноярска, но участок водопроводно-канализационных сетей обслуживает компания «Вотэл», которая, по мнению суда, плохо содержала компоненты подземных коммуникаций, из-за чего и произошло ДТП. Центральный районный суд Красноярска постановил взыскать с ООО в пользу мужчины стоимость восстановительного ремонта автомобиля с учетом его износа — 245 тыс. рублей, 5 тыс. рублей расходов по экспертной оценке, 15 тыс. рублей на оплату услуг представителя и 5,7 тыс. рублей в счет возврата госпошлины.

Компания обжаловала решение суда первой инстанции, считая себя ненадлежащим ответчиком по делу, но Красноярский краевой суд не нашел оснований для его отмены, рассказала пресс-секретарь суда Наталья Мишанина.