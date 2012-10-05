Норильскую пенсионерку лишили незаконно полученной квартиры

Пенсионерка из Норильска «забыла» о квартире и получила условный срок, сообщили 3 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

70-летняя жительница Норильска подала документы на получение социальной выплаты для переселения в регион с более благоприятным климатом. «Забыв» указать в документах имеющуюся у нее квартиру, женщина получила от государства почти 6 млн рублей.

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Во время проверки, которую провели полицейские и сотрудники УФСБ по Красноярскому краю, информация о квартире стала известна и в отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ за мошенничество при получении выплат.

Накануне суд признал женщину виновной в совершении этого преступления. Ей назначили наказание в виде условного лишения свободы на 2 года и 9 месяцев с испытательным сроком на 3 года. На имущество злоумышленницы наложили арест.