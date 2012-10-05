Под Красноярском ищут потерявшего память пенсионера

В Березовском районе края пожилой мужчина ушел в лес в тапочках и не вернулся, подтвердили 3 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Об исчезновении 64-летнего Александра Шайхуллина из Маганского интерната, расположенного в Березовском районе, рассказали в общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск». По их данным мужчина пропал 1 июня около 16:30 в домашней одежде: белой футболке, коричневых брюках и синих тапочках в белую полоску. «Предположительно он направился в сторону леса. Страдает потерей памяти. Может сказать только свое имя и спрашивать Татьяну, Романа или Марию», — рассказали представители волонтерской организации.

В краевой полиции информацию о его исчезновении подтвердили и рассказали, что сейчас ведутся поиски мужчины. Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего пенсионера или видел куда он направлялся, просят позвонить в полицию по телефонам (391-33) 2-58-50 или 102, либо набрать номер волонтеров 8-950-996-60-66.

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