Мужчина ушел в лес за цветами для жены и пропал: нашли в болоте

В Ермаковском районе полицейские трое суток искали заблудившегося пенсионера, сообщили 31 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Заявление об исчезновении 79-летнего жителя села Ермаковское подала 28 мая его жена — по словам пенсионерки, накануне мужчина ушел за цветами в лес ей на юбилей, но не вернулся. Полицейские и спасатели тут же приступили к поискам, проверяя лес рядом с селом.

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Поиски длились три дня, и вчера ночью двое полицейских услышали из леса крики о помощи. Как оказалось, пенсионер попал в болото, где и провел три дня без воды и теплых вещей. Вместе со спасателями полицейские доставили пожилого мужчину до машины, обогрели и отвезли домой.

В пресс-службе отметили: дома пенсионер появился без цветов.