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Пьяный парень угнал автомобиль у матери и разбил в соседнем дворе
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Пьяный парень угнал автомобиль у матери и разбил в соседнем дворе

3 июня 13:27
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В Красноярске пьяный водитель Toyota врезался в дом. Информацию о ДТП подтвердили 3 июня в пресс-службе ГИБДД.

Авария произошла вчера вечером во дворе дома на ул. Устиновича, 10. Как рассказали очевидцы, автомобиль Toyota столкнулся с ВАЗ-2109 после чего водитель попытался скрыться, но не справился с управлением: задев бампер припаркованного «Москвича», иномарка пересекла пешеходную дорожку с газоном и врезалась в дом.

Автомобиль въехал во двор, пересек пешеходную дорожку и врезался в дом
Источник: vk.com/kraschp
Водитель при столкновении не пострадал и скрылся еще до приезда полиции
Источник: vk.com/kraschp
«Ни угнать, ни припарковаться не умеют», — прокомментировали аварию очевидцы
Источник: vk.com/kraschp

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В полиции рассказали, что сначала к ним поступил сигнал об угоне — женщина сообщила, что ее сын в состоянии алкогольного опьянения взял без спроса автомобиль и уехал из двора. Экипаж ДПС сразу выехал на место происшествия, однако разбираться им пришлось уже в обстоятельствах ДТП. Парень с места аварии скрылся, но все его данные известны, поэтому найти его не составит труда, считают в дорожной полиции. Ему грозит лишение прав за оставление места ДТП. Сколько лет водителю и имеется ли у него водительское удостоверение в полиции пообещали рассказать позже.

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