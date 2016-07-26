Пьяный парень угнал автомобиль у матери и разбил в соседнем дворе

В Красноярске пьяный водитель Toyota врезался в дом. Информацию о ДТП подтвердили 3 июня в пресс-службе ГИБДД.

Авария произошла вчера вечером во дворе дома на ул. Устиновича, 10. Как рассказали очевидцы, автомобиль Toyota столкнулся с ВАЗ-2109 после чего водитель попытался скрыться, но не справился с управлением: задев бампер припаркованного «Москвича», иномарка пересекла пешеходную дорожку с газоном и врезалась в дом.

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В полиции рассказали, что сначала к ним поступил сигнал об угоне — женщина сообщила, что ее сын в состоянии алкогольного опьянения взял без спроса автомобиль и уехал из двора. Экипаж ДПС сразу выехал на место происшествия, однако разбираться им пришлось уже в обстоятельствах ДТП. Парень с места аварии скрылся, но все его данные известны, поэтому найти его не составит труда, считают в дорожной полиции. Ему грозит лишение прав за оставление места ДТП. Сколько лет водителю и имеется ли у него водительское удостоверение в полиции пообещали рассказать позже.