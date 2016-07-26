«Сократили пожарную охрану»: сгоревшие поселки некому было спасать (видео)

Жители сгоревших поселков в Красноярском крае обвинили власти в сокращении пожарной охраны.

Напомним, 24 мая сразу в нескольких районах Красноярского края произошли серьезные пожары — огонь уничтожил 136 домов, три человека погибли, 50 обращались за помощью к врачам. Следователи уже возбудили уголовные дела, причем расследовать их будет центральный аппарат Следственного комитета. В Канске задержали первого подозреваемого — под стражу поместили руководителя лесоперерабатывающего предприятия, на котором начался пожар.

Жители сгоревших поселков винят не столько тех, кто стал непосредственным виновником пожаров, сколько власти и руководство МЧС России за то, что населенные пункты остались без защиты. «Пожарную охрану уханькали. Мы когда были в МВД, было 53 человека. А когда стали в МЧС — начали единицы убирать. Человек уволился — единица ушла в Красноярск, и так далее», — рассказал житель Стрелки Евгений Семёнов. Сейчас поселок, добраться в который можно только через паромную переправу, защищает всего 20 человек.

Такая же проблема у соседнего Лесосибирска — центра лесопереработки. «Техники, конечно, мало. У нас на сегодняшний день всего 3 пожарные машины, один водитель, один пожарный. Сами понимаете, какие это силы. Перед тем как произошла данная ситуация — мы обращались по линии ЧС, чтобы предприняли меры или авиалесоохрана, как раньше, работала очень эффективно», — рассказал главный специалист администрации Лесосибирска Владимир Коротченко.

В Канске погорельцы рассказывали, что им приходилось «захватывать» пожарные машины, чтобы отстоять свои дома.

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Побывавший в Красноярском крае министр МЧС России Владимир Пучков заявил: «Пожарно-спасательный гарнизон выполнил все возможные задачи. Самое главное — не допущена гибель людей. К сожалению, сгорели жилые дома, но благодаря энергичной работе и взаимодействию жители минимизировали потери».

Вместе с губернатором он заверил: пожарную охрану поселка Стрелка восстановят и обновят технику, но когда это будет пока неизвестно.