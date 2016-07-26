«Все еще впереди»: Гринпис предрекает краю серьезные лесные пожары

Гринпис призвал готовиться к новому пику лесных пожаров в Красноярском крае, сообщили 31 мая в пресс-службе общественной организации.

Обстановка с лесными пожарами в регионе снова осложняется. Напомним, 25 мая их площадь в крае резко увеличилась до 15 тыс. га и пожарным потребовалось больше 2 суток, чтобы стабилизировать ситуацию. На сегодняшнее утро региональные и федеральные службы опубликовали разные сведения — краевое министерство природных ресурсов сообщило о 21 пожаре на площади в 1112 га, а федеральная Авиалесоохрана — о 22 пожарах на площади 2142 га. Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю отчиталась о том, что один из очагов расположен рядом с деревней Тулень в Абанском районе и для его тушения отправили самолет-амфибию Бе-200.

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Эксперты Гринпис России считают, что самый сложный период для Красноярского края еще впереди. Эти выводы они сделали на основе анализа количества пожаров за 15 лет и обстановки этой весной. «Красноярский край, к сожалению, начал сезон заметно хуже, чем в прошлые годы. Уже есть невосполнимые потери: сгорели сотни домов, погибли люди. Многочисленные травяные палы стали причиной лесных пожаров и задымления населённых пунктов. Не хватало своевременной помощи и от федерального центра», — отметили представители Гринпис.

В организации отметили: режим ЧС ввели с большим опозданием, причем не на уровне федерации, а только в крае, и все затраты возложены на регион. Для того чтобы пройти сложный период без особых потерь, общественники советуют усилить профилактическую работу, не скрывать масштабы проблемы и вовремя просить помощи у федерального центра и других регионов.