Главный судья Красноярского края за год стал «богаче»

Председатель Красноярского краевого суда Николай Фуга заработал за 2016 год 5,9 млн рублей и увеличил свой доход. Информация об этом содержится в сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера судей краевого суда за 2016 год.

Напомним, в 2015 году Фуга отчитался о доходе в 4,8 млн рублей. Судя по новой декларации, в его собственности, как и в позапрошлом году, все еще находятся две квартиры и еще одна — в долевой собственности с женой. Кроме того, супруги владеют земельным участком. Вся недвижимость находится на территории России.

Материалы по теме У красноярцев выросла зарплата

Жена председателя, как и ранее, передвигается на автомобиле Ford Fusion. При этом она значительно увеличила свои доходы — если в ее декларации за 2015 год сообщалось о 138 тыс. рублей дохода, то за 2016 год он увеличился почти до 4,4 млн рублей. Из списка ее собственности исчезла квартира площадью 82,7 кв. м.

Отметим, двое заместителей председателя задекларировали доход в 4,8 млн рублей и около 3,7 млн рублей.