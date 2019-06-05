Из-за пробки красноярцы опоздали на работу

Из-за пробки в Октябрьском и Железнодорожном районах Красноярска горожане опоздали на работу утром 5 июня. Затор наблюдался в час пик на улицах Копылова, Высотная, Михаила Годенко, Академика Киренского, Ладо Кецховели и других.

Как рассказали Newslab.ru автомобилисты, из-за пробки им пришлось потрать в 2 раза больше времени на дорогу из Академгородка в центр города. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», скорость движения по этому маршруту составляет от 3 до 15 км/ч. Из-за проблем с движением некоторые жители города опоздали на работу и по другим делам.

Наличие заторов на этом участке Newslab.ru подтвердили и в пресс-службе ГИБДД. Но причины пробки неизвестны — заявок о ДТП, затрудняющих проезд в этом районе, в полицию не поступало. Водители же сообщили о мелких авариях на улицах Калинина, Копылова и Красной Армии.

О каких-либо ремонтных работах, которые тоже могли спровоцировать затор, информации нет. Отметим, в Октябрьском и Центральном районах города в настоящее время дежурят экипажи ДПС. Пробка сохраняется и сейчас.