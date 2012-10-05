Студенты СФУ стали лучшими на международном инженерном чемпионате

Команда студентов Института нефти и газа Сибирского федерального университета «Nota bene» заняла первое место на международном инженерном кейс-чемпионате «Case-In» Лиги по нефтегазовому делу. Финал проходил 30 и 31 мая в Москве.

Нефтяники СФУ сразились с 15 университетскими командами, прошедшими в финал по результатам отборочных туров. По условиям чемпионата ребятам предстояло не только решить сложное задние и представить его решение судьям чемпионата, но и показать творческий номер — презентацию своей команды. В состав команды ИНиГ СФУ вошли: Марина Внукова, Варвара Черемисина, Вячеслав Котовщиков и Игорь Трофимов.

По словам участника команды Вячеслава Котовщикова, команде было предложено инженерно-техническое задание по оптимизации разработки месторождения Татарстана. Фактажная часть кейса была подготовлена на основе данных российской нефтяной компании «Татнефть». В течение 10 дней членам команды СФУ предстояло подсчитать запасы нефти, произвести расчёты экономической прибыли и сделать прогноз добычи нефти. Студенты ИНиГ представляли свои наработки и обосновывали предлагаемые модели оптимизации перед экспертной комиссией, в состав которой вошли представители крупнейших нефтедобывающих компаний страны и представители научного сообщества.

«Мы точно понимали, что делали, так как этот путь был нами уже однажды пройден: мы выиграли отборочный этап чемпионата „Case-in“ в СФУ. Но в этот раз в чемпионате участвовало 16 сильнейших команд со всей России, поэтому мы не были уверены в победе, но старались, и это принесло свои плоды. На наш взгляд, мы победили, потому что у нас было полностью обоснованное решение, которое оптимально подходило к существующим показателям. Мы объяснили все процессы от их разработки до воплощения в жизнь. Девушки в нашей команде отвечали за экономические расчёты, мужская половина — за технологическую часть системы разработки месторождения. Во время решения кейса приходилось многое узнавать из внешних источников и консультироваться с экспертами, потому что работа с кейсом предполагала знания множества дисциплин, начиная с разведки и геологии, заканчивая экономикой. Основная сложность — спать по 3 часа в день, так как мы действительно много времени уделяли решению этого кейса», — рассказал Вячеслав Котовщиков.

Куратором команды и сопровождающим лицом от института выступила ассистент кафедры проектирования и эксплуатации нефтегазопроводов ИНиГ СФУ Дарья Агровиченко.