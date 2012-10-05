СМИ назвали имя кандидата на пост тренера ФК «Енисей»

Основным кандидатом на пост главного тренера красноярского ФК «Енисей» является бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев. Об этом сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, 1 июня пост главного тренера красноярских футболистов покинул Андрей Тихонов — он решил продолжить карьеру в самарских «Крыльях Советов». Теперь место главного тренера ФК «Енисей» вакантно.

СМИ сообщают, что его может занять Дмитрий Аленичев, который в августе прошлого года покинул пост главного тренера «Спартака». До московского клуба он работал в тульском «Арсенале» и юношеской сборной России. Еще одним кандидатом на пост главного тренера красноярских футболистов называется Андрей Талалаев, который возглавляет команду «Тамбов».

Однако в пресс-службе ФК «Енисей» Newslab.ru не подтвердили, но и не опровергли информацию о их возможном назначении на пост главного тренера команды. Там лишь уточнили, что имя тренера назовут до 15 июня — с этого числа футболисты «Енисея» выйдут из отпуска и отправятся на сборы в Новогорск.