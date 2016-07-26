Футбольный «Енисей» не смог прорваться в премьер-лигу

В ответном стыковом матче за право играть в Российской футбольной премьер лиге красноярский ФК «Енисей» проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 0:1. Как сообщили в пресс-службе красноярского клуба, по сумме двух матчей, с учетом «выездного гола» соперника, «Енисей» уступил тульской команде. Это означает, что следующий сезон, как и прежние, красноярцы проведут в Футбольной на­ци­о­наль­ной лиге — втором по значимости футбольном турнире страны.

Напомним, в уходящем сезоне «Енисей» выиграл бронзу ФНЛ и получил возможность побороться за выход в премьер-лигу. 25 мая красноярские футболисты вырвали победу в первом матче с аутсайдером РФПЛ — «Арсеналом» из Тулы, забив решающий гол на 90-й минуте игры. Однако во второй встрече вчера, 28 мая, красноярцы уступили — матч на выезде завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.