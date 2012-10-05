Энергетики борются с последствиями пожаров на территории Красноярского края

В Красноярском крае сохраняется сложная пожарная обстановка, одна из причин — ветреная погода. Сотрудники филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Красноярскэнерго» работают в режиме повышенной готовности.

Напомним, 24 мая в поселке Стрелка Енисейского района огонь с лесного массива перекинулся на жилые дома и постройки. Для тушения возгорания по заявке МЧС по Красноярскому краю энергетики Северных электрических сетей отключили часть высоковольтной линии 35 киловольт, подстанцию «Горевский ГОК-Стрелка». Оперативно энергетики организовали восстановительные работы по устранению последствий пожара. В сложных условиях работу по сохранению электросетевого комплекса в Енисейском районе осуществляют 9 бригад «Красноярскэнерго»: 35 человек и 10 единиц техники.

«Пожар был верховой, огонь распространялся с одного дерева на другое очень быстро. Мы работали в нескольких метрах от горящего леса, так что жар был нестерпимый, дым мешал дышать, также была слабая видимость, — рассказывает старший мастер стрелковского участка Енисейскогого РЭС Александр Тюменцев. — Территория вокруг нашей подстанции „Стрелка“ была заранее опахана, но горящий лес совсем близко — в тридцати метрах. Действовать нужно было четко и слажено, ведь в такой ситуации нельзя медлить. Наш объект от возгорания не пострадал, но мы продолжаем работать в усиленном режиме, так как обстановка все еще пожароопасная».

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Напомним, с наступлением весны в филиале «Красноярскэнерго» началась реализация противопожарных мер. Составлен план обязательных мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в пожароопасный период. В первую очередь энергетики проверили территории под линиями электропередачи на наличие стогов сена, мусорных свалок и других легковоспламеняющихся объектов. На объектах, принадлежащих филиалу, прошли субботники и противопожарная опашка на границе с лесными участками.

Добавим, по бесплатному телефону 8-800-1000-380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах.