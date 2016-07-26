Победителями красноярского веломарафона стали иркутяне

В субботу, 3 июня, в Красноярском крае состоялся традиционный веломарафон «Красспорт», который по праву называют культовой велогонкой Сибири. XIV веломарафон собрал рекордное количество участников, на соревнования съехались спортсмены из 54 городов и населенных пунктов России. География участников оказалась крайне обширной, поучаствовать приехали спортсмены от Хабаровска до Северодвинска. Всего на гонку приехал 471 спортсмен, тем самым был побит прошлогодний рекорд по количеству участников (в прошлом году их было 355).

Участникам гонки предстояло преодолеть дистанцию в 101,1 км, маршрут движения пролегал по следующим населенным пунктам: Подолка — Талая — Борск — Устюг — Плоское — Веселая гора.

Соревнования прошли в шести возрастных категориях у мужчин и в двух — у женщин. Абсолютный зачет веломарафона и среди мужчин, и среди женщин выиграли спортсмены из Иркутска. Победителем среди мужчин стал Александр Улитин. «У гонки появился новый король», — прокомментировал победу иркутского спортсмена директор веломарафона «КРАССПОРТ» Владимир Мусиенко. В женском соперничестве победу одержала иркутянка Наталья Чеботарева.

Материалы по теме Веломарафон по окрестностям Красноярска отметился новыми рекордами

В других категориях главные призы достались Ивану Шиманскому (Кемерово), Антону Кудинову (Томск), Сергею Кашину (Бердск), Олегу Суходолину (Томск), Ряхину Александру (Кемерово), Овсюковой Ольге (Иркутск). Красноярцы, хоть и не получили главные награды, показали высокий уровень, завоевав 8 медалей класса «серебро» и «бронза».

Новшеством марафона этого года стало то, что все участники, уложившиеся в норматив 7 часов, получили специальные медали: на обратной стороне медали каждого финишеру были выгравированы фамилия, имя и результат участника. Такие медали впервые вручались на традиционных красноярских стартах.

