В парке красноярского онкодиспансера высадили 135 деревьев

Красноярские судебные приставы внесли свой вклад в озеленение города и высадили саженцы деревьев на территории краевого онкодиспансера на улице Смоленской. «Парк жизни» у окнодиспансера появился 3 года назад.



Организатором акции выступила «Зеленая дружина», которая и предоставила саженцы. За два дня судебные приставы совместно с врачами и горожанами посадили 135 деревьев: ели, березы, акации, яблони и рябины.



Приставы часто принимают участие в акциях по озеленению Красноярска: ранее они участвовали в посадке деревьев в сквере Победителей на Стрелке, регулярно высаживают деревья на территории управления возле автовокзала.

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Главный врач онкодиспансера Андрей Модестов поблагодарил участников мероприятия, выразив надежду, что «Парк жизни» будет и дальше расти. За три года количество деревьев в нем удвоилось и сейчас достигает почти трехсот.



В пресс-службе онкодиспансера добавили, что всегда рады новым саженцам.

