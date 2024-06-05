«Выживших нет»: под Красноярском в загоревшихся машинах погибли 5 человек

Под Красноярском в лобовом столкновении двух легковых автомобилей погибли 5 человек, сообщили 5 июня в пресс-службе ГИБДД.

Авария произошла сегодня около 12:40 на 12 км дороги от кольца в районе станции Зеледеево по направлению к трассе М-54. По предварительным данным, автомобиль Ford выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Nissan. От удара машины загорелись, тушить их пришлось сотрудникам пожарной охраны.

Выживших в этой аварии нет — в автомобиле Ford находилось 2 человека, еще трое погибли в Nissan. Сейчас сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, выясняют личности погибших и причины происшествия.