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«Выживших нет»: под Красноярском в загоревшихся машинах погибли 5 человек
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«Выживших нет»: под Красноярском в загоревшихся машинах погибли 5 человек

5 июня 15:09
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Под Красноярском в лобовом столкновении двух легковых автомобилей погибли 5 человек, сообщили 5 июня в пресс-службе ГИБДД.

Авария произошла сегодня около 12:40 на 12 км дороги от кольца в районе станции Зеледеево по направлению к трассе М-54. По предварительным данным, автомобиль Ford выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Nissan. От удара машины загорелись, тушить их пришлось сотрудникам пожарной охраны.

После столкновения автомобили загорелись
Источник: vk.com/kraschp
Сотрудники полиции осматривают сгоревшие машины
Источник: vk.com/gibdd24
Автомобили столкнулись лоб в лоб
Источник: vk.com/gibdd24

Выживших в этой аварии нет — в автомобиле Ford находилось 2 человека, еще трое погибли в Nissan. Сейчас сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, выясняют личности погибших и причины происшествия.

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