На объектах «КрасКома» проверили систему молниезащиты

На красноярских объектах водоснабжения и водоотведения компании «КрасКом» завершена ревизия молниезащиты, сообщили в пресс-службе компании.

Грозовой сезон — традиционно ответственное время для энергетиков. Прямое попадание молнии в линии электропередачи ведет к разрушению изоляции и термическим повреждениям электрооборудования. Для снижения рисков технологических нарушений в системах водоснабжения и водоотведения, вызываемых этим природным явлением, в «КрасКоме» были усилены меры по обеспечению их надежного электроснабжения.

Главный энергетик компании «КрасКом» Владимир Журавлев отметил, что системы молниезащиты на трансформаторных подстанциях водозаборов и других объектах жизнеобеспечения разработаны с учетом климатических условий Красноярска, в том числе годового количества до 60 грозовых часов и до 4 ударов молний на квадратный километр.

В течение апреля-мая специалисты цеха распределительных сетей провели ревизию и планово-предупредительные ремонты грозозащитных тросов молниеотводов, контуров заземления, ограничителей перенапряжения, разрядников и другой защитной аппаратуры. На сегодняшний день к летним грозовым дождям подготовлены все 33 объекта электрохозяйства «КрасКом», обеспечивающих подачу электроэнергии на водозаборные и очистные сооружения.