«КрасКом» начал подготовку к отопительному сезону

В этом году компания «КрасКом» выполнит в 6 раз больше работ по подготовке к отопительному периоду, чем годом ранее. Уже сейчас на всех объектах специалисты проверяют сети и инженерное оборудование в Красноярске. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал генеральный директор ООО «КрасКом» Олег Гончеров.

В рамках ремонтной кампании первым остановят водозабор на острове Татышев, холодную воду отключат в Советском районе. Как пояснил главный инженер «КрасКома» Геннадий Кадушкин, остановка произойдет в 23:00 26 мая и продлится сутки — 27 мая также в 23:00 вода снова поступит в дома. За это время специалисты заменят 27 задвижек — 20 на сетях и 7 на водозаборных сооружениях. Также «краскомовцы» проведут ревизию электрооборудования, релейной защиты и опрессовку хлораторной.

«Мы уже предупредили строителей и жителей города — строителей, чтобы во время останова они могли сделать врезки в наши сети, а жителей, чтобы набрали холодной воды. К объектам социального назначения будет организован подвоз воды по графику. Также есть дежурная машина, которая в особых случаях отправится по вызову абонентов. Повезло микрорайону Солнечный: отключение воды в нижней части произойдет лишь на 4 часа — с 8 до 12 часов. Это связано с тем, что будем ремонтировать только электрооборудование, затем электроэнергия будет подана и насосы включат. У жителей 3, 4, 5 и 6 микрорайонов Солнечного, будет и холодная, и горячая вода. А после ремонта на четвертом подъеме, в 23:00 27 мая, у каждого жителя Солнечного и всего Советского района будет холодная вода», — рассказал Геннадий Кадушкин.

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Основной целью этой ремонтной кампании станет сокращение аварийных ситуаций. По словам Олега Гончерова, планируется снизить количество отключений на сетях как минимум на 10 %. «Мы изыскали дополнительные резервы внутри компании и направили их все на ремонтную программу. Если в прошлом году финансирование всей производственной программы на всех сетях составляло 64 млн рублей, то в этом году — больше 350 млн рублей. Те средства, которые сэкономим по результатам торгов, тоже будут направлены на перекладку сетей», — добавил он.

В 2017 году компания «КрасКом» также планирует восстановить нарушенное благоустройство по 1 300 адресам в Красноярске. Кроме того, масштабное строительство новых сетей пройдет в рамках подготовки к Универсиаде.