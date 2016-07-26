Мужчина засудил ремонтную мастерскую за громкую стиральную машину

Красноярец добился компенсации за некачественный ремонт стиральной машины, сообщила 5 июня пресс-секретарь Красноярского краевого суда Наталья Мишанина.

Житель Красноярска обратился в суд, не сумев договориться с мастерской, которая провела некачественный ремонт его стиральной машинки Zanussi. Заплатив 6,2 тыс. рублей, из которых 4,2 тыс. рублей стоили детали, мужчина смог пользоваться машинкой лишь 5 месяцев. После этого при отжиме появился сильный шум. Мужчина попросил вернуть ему деньги, но получил отказ.

Судебная экспертиза выяснила, что причина дефекта кроется в том, что ремонт провели не качественно и теперь требуется новый — замена крестовины барабана, подшипников и сальника. Поэтому суд решил взыскать с предпринимателя стоимость ремонта, компенсация морального вреда, штраф и возмещение стоимости судебной экспертизы — всего 28,6 тыс. рублей.

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«Предприниматель дважды обжаловал судебное решение, заявив, что гарантийный срок на данный вид работ он не устанавливал. Но суды вышестоящих инстанций признали доводы жалоб необоснованными, указав на нормы пункта 3 статьи 29 Закона РФ „О защите прав потребителей“, предусматривающие при отсутствии гарантийного срока на выполненную работу право потребителя предъявить требования по ее недостаткам в разумный срок, в пределах 2 лет со дня принятия такой работы», — отметили в краевом суде.