Водитель рано утром разбил 5 машин в Красноярске

В красноярской Зеленой Роще пьяный автомобилист повредил 5 припаркованных машин. ДТП произошло в 5:30 часов утра 6 июня возле дома № 30 по проспекту Металлургов.

В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru подтвердили факт массового ДТП и рассказали, что его спровоцировал водитель автомобиля Subaru. Он врезался в 5 машин, которые были припаркованы рядом с жилыми домами, вдоль дороги. Люди не пострадали, повреждения получили только транспортные средства. Очевидцы сообщили, что виновник уснул за рулем, а потом якобы пытался сбежать. Однако в пресс-службе полиции таких данных нет.

Известно, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. Его машину увез эвакуатор. Ранее этот автомобилист уже попадался на таком же нарушении, за повторную езду в пьяном виде на него завели уголовное дело.

Жители Зеленой Рощи пожаловались в соцсетях, что на этом участке дороги многие водители ездят быстро, поэтому они и ранее опасались такого ДТП, но все же оставляли машины на ночь вдоль дороги. «Хороший повод начать ставить машину на стоянку», — предложил один и интернет-пользователей.