«Облик сибирских городов»: в Красноярске пройдет архитектурный фестиваль

С 25 по 27 июня красноярцы смогут посетить площадки XVII межрегионального архитектурного фестиваля «Зодчество Восточной Сибири—2017». Как рассказали организаторы фестиваля, он проводится на протяжении 17 лет и обычно проходит в Иркутске. В этом году событие во второй раз принимает Красноярск.

Основной частью фестиваля является конкурс архитектурных проектов и построек последних лет. Высшие архитектурные достижения Восточной Сибири определятся в следующих конкурсах: «Лучшее архитектурное произведение», «Пропаганда архитектуры», «Творчество архитектурных коллективов и мастерских», «Творчество молодых архитекторов и студентов Восточной Сибири», «Лучший дипломный проект региональной архитектурной школы», «Детское архитектурно-художественное творчество».

«Для красноярцев очень почетно, что фестиваль „Зодчество Восточной Сибири“ проходит в нашем городе. Нам важно увидеть идеи архитекторов, узнать, что думают специалисты о том, как должны выглядеть сибирские города. Рассчитываю, что в рамках фестиваля будет создана творческая атмосфера, которая позволит всем поделиться мнением о том, что должно быть сделано в сфере градостроительства для создания комфортных условий проживания горожан», — отметил мэр Красноярска Эдхам Акбулатов.

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В программу также включены архитектурные экскурсии и мастер-классы от известных архитекторов. Таких как: Алексей Комов (Москва), Владимир Кузьмин (Москва), Андрей Чернихов (Москва), Эдуард Кубенский (Екатеринбург), Тимур Абдуллаев (Екатеринбург). Впервые в рамках фестиваля пройдет дискуссионный клуб «Нестоличные практики». Архитекторы сибирских городов поделятся опытом и обсудят особенности региональных проектов: есть ли собственная идентичность у сибирской архитектуры? Каковы пути развития наших городов?

«В рамках обсуждения „Нестоличных практик“ я рассчитываю на интересный диалог между участниками сообщества. Нам есть, что обсудить, хотя в таком виде дискуссия пройдет впервые. Думаю, что для всех красноярцев будет интересна выставка конкурсантов, интерактивные форматы. Нами запланировано проведение нескольких архитектурных интерактивов, в том числе и для детской аудитории», — рассказал председатель правления Красноярской региональной организации «Союз архитекторов России» Евгений Зыков.

Фестиваль «Зодчество Восточной Сибири—2017» пройдет в Красноярске на площадках малого зала филармонии с 25 по 27 июня.