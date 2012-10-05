В Красноярском крае появится закон о поддержке местных товаропроизводителей

Ассоциация сельхозпроизводителей, переработчиков и торговли Красноярского края «Енисейский стандарт» внесла на рассмотрение в Законодательное собрание Красноярского края закон «О государственной поддержке производства пищевых продуктов в Красноярском крае».

Руководитель ассоциации «Енисейский стандарт» Сергей Новиков рассказал, что Ассоциация разработала программу по увеличению объемов реализации региональной продукции. Программа предусматривает создание условий добросовестной конкуренции, отбор и сертификация качественной продукции, продвижение этой продукции на рынке. Правительство Красноярского края решило оказать содействие в реализации данной программы, взяв на себя часть расходов, связанных с продвижением продукции: «Закон — это часть программы продвижения местных продуктов, произведённых из натурального сырья», — отметил он.

Сертификация продуктов участников ассоциации уже стартовала. Список сейчас насчитывает свыше 300 наименований продуктов, выпускаемых 15 компаниями. В ближайшее время план сертификации пополнится продукцией других сельхозпроизводителей.

Закон предусматривает субсидии на возмещение затрат предприятий на производство и реализацию пищевых продуктов через организации розничной торговли. В течение трех лет сумма государственной поддержки в этом направлении составит несколько сотен миллионов рублей.

Сергей Новиков пояснил механизм работы закона: «Продукция будет проходить проверку качества и соответствия стандартам, маркироваться, включаться в программу продвижения. Производитель сможет получать субсидии, которые, в конечном счете, дойдут до покупателя. В результате жители края получат настоящий, натуральный, полезный для здоровья продукт по доступным ценам»

Инициаторы проекта закона рассчитывают через 3 года добиться удвоения объемов продаж местных продуктов, которых коснется государственная поддержка. При этом предполагается, что половина ассортимента выпускаемой продукции будет соответствовать стандартам, разработанным Ассоциацией. Слушание закона начнется в ближайшее время.