Красноярскэнергосбыт назвал худших потребителей электроэнергии

ПАО «Красноярскэнергосбыт» в рамках регионального этапа федеральной акции «Надежный партнер» определило худших потребителей электроэнергии среди юридических лиц по итогам 2016 года. В антирейтинг попали 58 предприятий-должников Красноярского края.

Главными критериями при определении неблагонадежных потребителей стали несоблюдение сроков оплаты за электроэнергию и сформировавшаяся в результате задолженность перед ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Попавшие в список недобросовестных потребителей 58 организаций работают в различных сферах. Значительную задолженность по оплате электроэнергии имеют как крупные промышленные предприятия, так и отдельные образовательные учреждения, управляющие компании, садоводческие некоммерческие товарищества.

Красноярскэнергосбыт ведет работу по взысканию сформировавшейся задолженности, в том числе, в судебном порядке. Перечень худших потребителей электроэнергии региона будет размещен на сайтах ПАО «Красноярскэнергосбыт» и проекта «Надежный партнер», а также направлен в региональные органы власти и в Совет Федерации Федерального Собрания РФ.

Проект «Надежный партнер» реализуется при поддержке Комитета по экономической политике Совета Федерации РФ, Ассоциации «НП Совет Рынка». Основные задачи акции — укрепление платежной дисциплины в ТЭК, создание единой площадки для диалога поставщиков и потребителей энергоресурсов, консолидация предложений экспертного сообщества по внесению изменений в действующее законодательство. Дальнейшее развитие проекта позволит всем желающим иметь открытый доступ к информации о должниках и размерах их задолженности в любом интересующем регионе, добавили в компании.