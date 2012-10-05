«Красноярскэнергосбыт» ограничит электроснабжение 208 котельных

ПАО «Красноярскэнергосбыт» вынуждено ввести режим ограничения электропотребления на 208 объектах теплоснабжения в Красноярском крае. На такие меры компания идет из-за образовавшейся задолженности предприятий ЖКХ, занимающихся эксплуатацией котельных, сообщили в пресс-службе.

После окончания отопительного сезона «Красноярскэнергосбыт» приступил к инициированию отключения от электроснабжения котельных, имеющих задолженность за потребленные ресурсы. В настоящее время подача электроэнергии полностью или частично ограничена для 121 котельной на территории Красноярского края. Предпринять аналогичные меры планируется еще на 87 объектах теплоснабжения региона. Долги за электрическую энергию предприятий ЖКХ, эксплуатирующих данные котельные, составляют 188,4 млн рублей.

Самая крупная задолженность сформировалась у МУП «ЖКХ Минусинского района» — 49,6 млн рублей. В эксплуатации предприятия находятся 20 котельных, от работы которых зависит теплоснабжение 17 населенных пунктов Минусинского района. Подача электроэнергии на 16 объектов прекращена сразу после окончания отопительного сезона, еще 4 котельных планируется отключить в ближайшее время.

Значительная задолженность также накоплена ООО «Управление ресурсами», в эксплуатации которого находится одна котельная в поселке Кедровый Емельяновского района. Долг предприятия формировался в течение 22 месяцев и сейчас составляет 27,9 млн рублей. Ежемесячно ПАО «Красноярскэнергосбыт» подает исковые заявления в Арбитражный суд о взыскании образовавшейся задолженности. Электроснабжение данной котельной планируется частично ограничить, то есть снизить до уровня аварийной брони, поскольку от работы объекта зависит не только отопление, но и горячее водоснабжение поселка Кедровый.

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Работа по взысканию долгов ведется также с предприятием ЖКХ из Мотыгинского района — ООО «Энергия» имеет задолженность по оплате электрической энергии в размере 26,5 млн рублей. С ноября 2015 года организация производит оплату не в полном объеме. ПАО «Красноярскэнергосбыт» вынуждено ежемесячно обращаться в Арбитражный суд за принудительным взысканием задолженности. Шесть котельных предприятия-должника, находящиеся в поселках Мотыгино, Раздолинск и Кулаково, с начала июня будут поэтапно ограничиваться в электроснабжении. В администрацию и прокуратуру Мотыгинского района направлено соответствующее предупреждение.

«Наша компания находится в постоянном диалоге с руководителями предприятий-должников и местными властями. Однако по нескольким организациям сложилась ситуация, которая вынуждает нас идти на крайние меры — частично или полностью ограничивать электроснабжение объектов в соответствии с действующим законодательством, — рассказал исполнительный директор ПАО „Красноярскэнергосбыт“ Олег Дьяченко. — В работе с дебиторской задолженностью предприятий ЖКХ, распоряжающихся муниципальным имуществом, большое значение имеет позиция органов местного управления. К примеру, в Большеулуйском районе, в городах Железногорск и Зеленогорск проблема долгов перед энергетиками практически сведена на нет благодаря активной позиции глав этих образований».

Энергосбытовая компания обращается к органам муниципального управления с просьбой внимательно подходить к выбору подрядных и иных организаций, в управление которым передается муниципальное имущество — котельные, насосные станции, водоканалы. Нередки случаи, когда муниципальные конкурсы выигрывают компании, учредители которых уже неоднократно проявили свою недобросовестность по отношению к ресурсоснабжающим организациям.