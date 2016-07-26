В Абакане мальчик обжегся на детском аттракционе

В Абакане серьезный ожог во время катания на «автодроме» получил 8-летний школьник, сообщили 6 июня в управлении МВД России по столице Хакасии.

Инцидент произошел вчера днем в Черногорском парке Абакана на аттракционе «Автодром», где мальчик со своим отцом решил покататься на машинках.

«Спустя примерно две минуты сверху на мальчика полетели искры. Администратор аттракциона выключила электричество, а отец поспешил вытащить сына из машинки и вызвал скорую медицинскую помощь», — рассказали в управлении.

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Врачи определили, что мальчик получил термический ожог шеи, плеча и груди, но госпитализация ему не требуется. Со скорой помощи информацию о происшествии передали в полицию, а также рекомендовали отцу провести судебно-медицинское освидетельствование мальчика. Пока в правоохранительные органы родители не обратились.

После происшествия машину убрали из аттракциона, а ответственный за проверку электрик заверил, что инспектирует состояние техники каждое утро. Будет ли возбуждено уголовное дело станет понятно после окончания доследственной проверки.