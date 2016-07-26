Стали известны все хедлайнеры празднования дня рождения Красноярска

День города в Красноярске отметят концертами «Хора Турецкого» и рэпера L’One и праздничным фейерверком. Сегодня, 29 мая, представители мэрии и агентства молодёжной политики края рассказали о программе главных городских праздников.

389-летие Красноярска и День России будут отмечать целую неделю — с 5 по 12 июня. Основные мероприятия запланировали на три выходных дня — с 10 по 12-е. В субботу, 10 июня, на Театральной площади пройдут концертные программы «Город-оркестр» и «Город-творец» и оркестровый флешмоб. На острове Татышев состоится командная военно-спортивная игра «Гонка героев» и другие спортивные мероприятия. Вечером на Театральной площади выступит группа «Яхонт» с учащимися детских музыкальных школ и Дарья Антонюк.

Воскресенье, 11 июня, станет основным для празднования Дня города — утром стартует легкоатлетический забег, в полдень по проспекту Мира пройдет Детский карнавал, а от часовни Параскевы Пятницы до Стрелки — крестный ход. Завершит день двухчасовой открытый концерт арт-группы «Хор Турецкого» на площади Мира. Завершит день праздничный салют из трех точек города: на острове Татышев (в районе ТРЦ «Июнь»), в районе Стрелки и из акватории Енисея в районе Театральной площади.

В День России, 12 июня, на проспекте Мира заработает продовольственная ярмарка, а на площади Революции пройдет выставка ретроавтомобилей. Главной спортивной площадкой будет остров Татышев — здесь желающие могут сдать нормативы ГТО, посмотреть на состязания силовому экстриму «Силачи Енисея», а на восточной стороне острова организуют праздник «Содружество на Енисее — в гостях у чувашей». Вечером посетителей острова ждет концерт сводного оркестра народных инструментов и Красноярского симфонического оркестра. На площади Мира выступит рэп-исполнитель L’Оne.

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Завершит программу празднования автопробег «За Россию!». Он стартует от Центрального стадиона на острове Отдыха в 21:30, проедет по Коммунальному мосту на левый берег, через Октябрьский мост переместится на правобережье и по проспекту «Красноярский рабочий» вернется в точку старта. Присоединиться к акции может каждый, для этого необходимо пройти регистрацию на мероприятие в группе автопробега в социальных сетях.

«Программа праздника в этом году включает множество мероприятий для красноярцев и гостей города любого возраста. Есть события и для детей, и для молодежи, и для старшего поколения — в эти дни каждый найдет площадку по интересам. Уверен, яркие и разнообразные мероприятия оставят только положительные впечатления и запомнятся надолго», — отметил заместитель руководителя администрации губернатора края Сергей Ладыженко.