Tele2 запускает LTE в Ачинске

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 запустил сеть LTE в Ачинске и в нескольких точках краевого центра. Эти сегменты сети LTE работают на частоте 800 МГц (band 20 по классификации 3GPP) и уже доступны абонентам.

Базовые станции стандарта 4G позволяют абонентам компании использовать высокоскоростной мобильный интернет на большей части территории Ачинска. Также технические специалисты Tele2 смонтировали и вывели в эфир более 20 базовых станций стандарта 4G в точках с наиболее высоким трафиком мобильного интернета.

Подход к строительству сетей отражает принятую в Tele2 концепцию «Других правил». Отраслевой практикой до этого являлся запуск сетей нового поколения только после обеспечения определенного уровня покрытия. Сейчас жители крупных городов региона еще на этапе расширения сети могут использовать стандарт 4G. Благодаря реальной нагрузке на базовые станции Tele2 будет более точно прогнозировать пользовательское поведение клиентов и развивать сеть в соответствии с их потребностями.

«Tele2 продолжит планомерно строить и запускать по мере готовности новые базовые станции в Красноярске, Железногорске и других городах края, расширяя покрытие и увеличивая скорости 4G-интернета Tele2 в регионе. Строительство и точная настройка сети 4G в крае завершатся в ближайшие месяцы», — отметили в Tele2.

Чтобы воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом в стандарте 4G на территории Ачинска, клиенту Tele2 необходимо иметь смартфон с поддержкой LTE в диапазоне 800 МГц (band 20 в классификации 3GPP) и SIM-карту с поддержкой технологии 4G. Проверить, поддерживает ли SIM-карта 4G, можно с помощью USSD-команды *156#. Также в настройках сети телефона нужно выбрать сеть LTE в качестве предпочтительной. Использование высокоскоростного мобильного интернета не повлияет на тарификацию — все услуги будут предоставляться по условиям текущего тарифного плана или услуги.