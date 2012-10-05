«Норникель» дал старт экомарафону в регионах страны

«Норникель» запускает в регионах, где работают предприятия компании, экомарафон «ПонесЛось». Проект корпоративного волонтерства приурочен к году экологии и 100-летию заповедной системы России

Первый этап экологического марафона стартовал 5 июня в Норильске во Всемирный день охраны окружающей среды. От Заполярного филиала и группы предприятий «Норникеля» в Норильском промышленном районе в марафоне «ПонесЛось!» примут участие 18 команд (151 участник) из 27 подразделений компании.

Марафон будет проходить в несколько этапов с июня по сентябрь, а завершится экослетом участников в Лапландском заповеднике.

На первом мероприятии волонтерам презентовали игру ЭкоQuiz, после участникам марафона предстоит пройти этапы «Поймай эковолну», «Я. Город. Природа. Гармония», «Друзья заповедных островов», «Экодело», в ходе предстоит придумать и реализовать различные экологически направленные акции и мероприятия.

«Когда сотрудники „Норникеля“ сами выступают инициаторами программ по сохранению культурного и природного наследия, это значит, что они не на словах, а на деле разделяют важнейшие ценности компании. И „Норникель“ поддерживает своих инициативных сотрудников во многих начинаниях. Так случилось и с экомарафоном „ПонесЛось“: из небольшого проекта нашей волонтерской программы „Комбинат добра“ на наших глазах рождается захватывающая добровольческая программа», — отметила старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

Также 5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды, «Норникель» провел экологическую акцию «Экочас «Норникеля» — приостановил работу основных производственных предприятий в Норильске и на Кольском полуострове.