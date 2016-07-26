«Норникель» приостановил работу предприятий во Всемирный день охраны окружающей среды

5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды, «Норникель» провел экологическую акцию «Экочас «Норникеля» — приостановил работу основных производственных предприятий в Норильске и на Кольском полуострове. Цель акции — снижение негативного воздействия предприятий на окружающую среду.

В Норильске были приостановлены обе печи Ванюкова и конвертеры плавильного цеха Медного завода, что позволило снизить использование более 8 тыс. кубометров кислорода, более 1 тыс. кубометров природного газа, а также уменьшить объем суточного выброса газа в атмосферу.

«Снижение негативного воздействия на окружающую среду, на Норильск — наш приоритет, поэтому мы посчитали важным принять участие в этой акции и обратить внимание жителей на наши усилия в этом направлении», — отметил главный инженер Медного завода Заполярного филиала «Норникеля» Александр Леонов.

Кольская ГМК полностью остановила на планово-предупредительный ремонт плавильно-конверторный участок металлургического цеха с 9 до 14 часов. Плавильный цех в поселке Никель с 9 до 15 часов снизит на 30 процентов нагрузку на оборудование электропечного и конверторного переделов. Такое сокращение мощностей позволит соблюсти безопасность технологических режимов плавильных агрегатов.

«Для Кольской ГМК одним из приоритетов является ответственность за экологическое состояние в районе наших производств, поэтому мы с готовностью поддержали инициативу о проведении акции», — отметил главный инженер-технический директор Кольской ГМК Вадим Копылов, отметив, что поэтапная модернизация производственных мощностей за последние 18 лет позволила сократить выбросы диоксида серы почти в два раза. Инвестиции компании в экологию за этот же период составили более 15 млрд рублей.

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Ранее представители «Норникеля» неоднократно заявляли о необходимости внедрения «зеленых» технологий в современную металлургию. Компания намерена потратить на экологические мероприятия 250 млрд рублей до 2023 года. Из них 200 млрд будут направлены на север Красноярского края.