«Норникель» поддержит Забайкальский край рублем и технологиями

В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Забайкальского края Наталья Жданова и вице-президент компании «Норникель» Елена Безденежных подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.

Документ предусматривает поддержку правительством края инвестиционных проектов «Норникеля» и, в частности, основного актива компании в Забайкалье — Быстринского горно-обогатительного комбината (ГОК).

Выход Быстринского ГОКа на проектную мощность существенно повлияет на доходную часть бюджета Забайкальского края. Ожидается, что объем налогов может составить до 4,68 млрд рублей в первые 5 лет, за 10 лет — до 18,4 млрд рублей. Также «Норникель» обязуется направить на финансирование социальных проектов правительства Забайкальского края и местных органов самоуправления до 1 января 2027 года не менее 3,29 млрд рублей.

«Освоение Быстринского месторождения — это проект общероссийского значения, входящий в перечень первоочередных проектов Сибирского федерального округа. Он получил всестороннюю поддержку краевых властей, в том числе статус регионального инвестиционного проекта. Особенностями проекта являются собственная ресурсная база со сроком эксплуатации более 30 лет, рациональная логистика и хорошо подготовленная транспортная инфраструктура», — подчеркнула на церемонии подписания соглашения Елена Безденежных.

Объем инвестиций в Быстринский ГОК составил около 90 млрд руб. В результате осуществления проекта создано 2000 новых рабочих мест, а для обеспечения деятельности комбината на аутсорсинге будут созданы еще около 1500 рабочих мест.

Отметим, «Норникель» оказывает поддержку и другим регионам страны. Так, совместно с властями Красноярского края и «Енисейским объединенным банком» компания построит в поселке Тухард современное жилье и коммунальную инфраструктуру. Также пять бизнес-проектов в сфере социального предпринимательства, направленные на поддержку социальных проблем северных регионов, получат поддержку компании «Норникель».