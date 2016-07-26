СибГУ имени Решетнева поднялся в национальном рейтинге университетов

Международная информационная Группа «Интерфакс» и радиостанция «Эхо Москвы» представила восьмой ежегодный Национальный рейтинг университетов. Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева (СибГУ им. М.Ф.Решетнева) — опорный университет Красноярского края занял в рейтинге 64-65 позицию (итоговый балл в сводном рейтинге составил 416).

По сравнению с 2016 годом университет улучшил показатели на 13 пунктов.

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Эксперты оценили деятельность 264 ведущих вузов страны, что на 26 больше, чем в прошлогоднем выпуске рейтинга. Рейтинг охватывает 21 участника Проекта 5-100, 29 национальных исследовательских университетов (НИУ), 10 федеральных университетов, а также 33 опорных университета. Их деятельность оценивалась по шести параметрам: «Образование», «Исследования», «Социализация», «Интернационализация», «Инновации и Предпринимательство», «Бренд».

Из шести параметров рейтинга наилучший результат СибГУ им. М.Ф.Решетнева показал в категории «Инновации», заняв 33 место в стране. В прошлом году по этому параметру университет занимал 56 позицию. Традиционно неплохие результаты у вуза в категории «Исследования»: 54 место.