Организаторов антикоррупционного митинга в Красноярске заподозрили в экстремизме

Троих организаторов антикоррупционного митинга в Красноярске, намеченного на 12 июня, заподозрили в экстремизме. Об этом Newslab.ru рассказал источник в правоохранительных органах. Им вменяется статья 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

По версии правоохранителей, все трое публиковали на своих страницах в социальных сетях материалы, вызывающие ненависть к кавказцам и евреям. Дома у подозреваемых — это два молодых человека и одна девушка — уже прошли обыски, изъята компьютерная техника и телефоны. Задерживать людей пока не стали.

Санкция статьи 282 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет, если деяния совершались организованной группой — от 3 до 6 лет.

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Фамилии подозреваемых правоохранители не называют. Но региональный координатор штаба Навального в Красноярске Руслан Руденко рассказал, что оперативники нагрянули к Сергею Зинову, Александру Зайцеву и Оксане Походун. Все трое помогают организовать в Красноярске всероссийский митинг против коррупции.

По данным правоохранителей, еще один волонтер штаба Навального в Красноярске в 2015 году был осужден по этой же статье за осквернение памятников в Гвардейском парке.

Мэрия Красноярска ранее согласовала проведение всероссийского антикоррупционного митинга — акция пройдет днем 12 июня в сквере Космонавтов.