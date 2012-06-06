Почетному строителю Егорову отказали в почетном гражданстве

Депутату красноярского горсовета и, по совместительству, генеральному директору строительной компании «Сибиряк» Владимиру Егорову отказали в присвоении звания «Почетный гражданин Красноярска».

К такому решению пришли его коллеги по городскому парламенту на сегодняшней очередной сессии — большинство из них проголосовало «против».

Сам Егоров — ни во время сессии, ни после нее — комментировать решение горсовета не стал.

Напомним, что с предложением сделать Егорова, уже имеющего звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» и награду «Почетный строитель России», еще и почетным гражданином города в мае этого года выступил мэр Красноярска Эдхам Акбулатов.