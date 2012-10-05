Строители развязки на Волочаевской оставили пенсионеров без дома и имущества (видео)

Строительная компания «Сибиряк» в Красноярске снесла жилой дом, пока хозяева оформляли компенсацию за него, рассказала 1 июня пострадавшая от действий строителей пенсионерка.

Снос дома на ул. Байкитская, 1, должен был начаться не раньше 11 июня — через месяц после вынесения решения суда, по которому владельцы-пенсионеры получили от городских властей компенсацию. Вчера деньги поступили, и супруги уехали оформлять документы, но вернулись уже к развалинам — остались без имущества и сбережений.

«Соседка прибежала, говорит, вас снесли, вы сейчас куда? Да хоть куда, хоть на Бадалык, ну некуда идти. У сына маленькая квартирка, мы как туда пойдем?» — жалуется Мария Кудина.

Соседи тоже не оставляют жилплощадь без присмотра ни на минуту, боятся сноса или того, что их «случайно» засыпят. «Людей, по идее, сначала надо было выселить и потом начинать стройку. Администрация города поздно подошла к этой проблеме, поэтому мы вынуждены и работать, и людей сносить», — прокомментировал ситуацию главный инженер компании «Сибиряк» Валерий Шевелев.

Получить комментарии в департаменте градостроительства и узнать, планируется ли предоставить пенсионерам хотя бы временное жилье на период, пока они не найдут квартиру, не удалось.