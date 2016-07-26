Первые коммерческие облигации выпустили в Красноярске

Красноярская компания первой за Уралом зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций. Первопроходцем стала сеть фирменных магазинов «Мясничий», входящая в Группу компаний «Сангилен».

Коммерческие облигации — это классические облигации по закрытой подписке, которые размещаются по упрощенной процедуре с низкими затратами для эмитента. Это новый для России инструмент финансирования, который при непосредственном участии правительства внедрен Центральным банком РФ в 2016 году. «Мясничий» стал пятой компанией в России, воспользовавшейся таким инструментом.

«В 2016 году нами принята долгосрочная финансовая стратегия, направленная на минимизацию участия банков в работе компании, — говорит генеральный директор ГК „Сангилен“ Роман Гольдман. — Создание сельскохозяйственного кооператива в январе 2017 года, выпуск коммерческих облигаций в июне — это пошаговые действия в рамках принятой программы привлечения инвестиций. Во втором полугодии мы выходим на международные стандарты финансовой отчетности и готовимся к выпуску биржевых облигаций в феврале 2018 года».

Напомним, международные стандарты регламентируют размещение в открытом доступе консолидированной финансовой отчетности предприятия. Для этого ГК «Сангилен» завершает тестирование информационной платформы, позволяющей внешнему инвестору получить актуальную информацию о финансовом состоянии Группы в реальном времени.

Первая регистрация ценных бумаг ООО ТД «Мясничий» осуществлялась при поддержке НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), организатором размещения облигаций стала компания ИФК «Юнисервис Капитал».

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«Коммерческие облигации становятся не только эффективной альтернативой банковскому депозиту, предлагая высокую доходность при низком риске для инвестора, но и инструментом, развивающим региональный бизнес, — рассказывает генеральный директор „Юнисервис Капитал“ Алексей Антипин. — Риск дефолтов в данном случае минимален — мы разработали систему контроля, которая основывается на глубоком финансовом и юридическом анализе, контроле KPI эмитента, а также выдаче средств только под развитие. А в данном случае мы выступили юридическим консультантом сделки».

Общий объем программы коммерческих облигаций «Мясничего» составляет 500 млн рублей. В рамках программы зарегистрированы условия первого выпуска объемом 30 млн рублей. Средства будут направлены на развитие сети.