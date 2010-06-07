Прокуратура требует наказать виновных в гибели ребенка от истощения

В Красноярске ребенок умер от истощения спустя месяц после выписки из роддома. Прокуратура провела проверку и выявила ряд нарушений со стороны органов системы профилактики. Мать погибшего уже уличали в плохом воспитании других детей, но семью не поставили на контроль, как находящуюся в социально опасном положении.

Новорожденный умер из-за истощения в конце весны — через месяц после того, как жительницу красноярской Покровки выписали из родильного отделения Сосновоборской городской больницы. При выписке медики не проинформировали об этом соответствующее подразделение детской больницы по месту жительства роженицы. «Это не позволило обеспечить надлежащий контроль за состоянием здоровья новорожденного, проведение оценки и прогноза его состояния здоровья и развития», — уверены в прокуратуре.

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Кроме того, женщину ранее уличили в ненадлежащем воспитании среднего ребенка, а в отношении старшего — лишили родительских прав. Однако Комиссия по делам несовершеннолетних ограничилась формальным привлечением нерадивой матери к административной ответственности без ее участия в рассмотрении дела.

В итоге прокурор Центрального района Красноярска внес представления в адрес комиссии, отдела полиции № 1 и главного врача Сосновоборской больницы. Он требует привлечь к ответственности виновных должностных лиц. В отношении женщины проводится доследственная проверка.